شكرا لقرائتكم خبر عن حبس السائق المتسبب بحادث «الطريق الإقليمي».. وارتفاع عدد الضحايا لـ20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة الصف جنوب الجيزة، الاثنين، بحبس «مسعد.ع»، سائق السيارة التريلا، المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالكريمات، أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال بعد الـ7 مساءً، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معه.

ووجهت النيابة للسائق الذي ضبط خلال الساعات الماضية، ارتكاب جرائم: القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، وإتلاف ممتلكات الغير.

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وأمرت النيابة، بإشراف محمد صلاح الشلقامي، والمستشار يحيى الزارع، المحامؤ العام، بسحب عينة من دماء السائق المتهم، لتحليل بمعامل وزارة الصحة والسكان، للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

وأفادت التحقيقات بأن عدد المتوفين جراء الحادث ارتفع إلى 20 شخصًا، وأن المصابين بلغ عددهم 13 شخصًا.

وكشفت المعاينة أنه أثناء توقف 14 سيارة على جانب الطريق الإقليمي، فوجئ قائدو ومستقلو السيارات بسيارة نقل مقطورة، تحمل مواد بناء، تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بالسيارات المتوقفة تباعا.