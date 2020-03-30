شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث مع «السكة الحديد» تكدس القطارات ونقل الركاب العالقين خلال «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة أزمة تكدس القطارات ونقل الركاب العالقين من القطارات إلى السوبر جيت، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية الهامة التي تخدم الراكب.

وأكد الوزير على ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحًا، وأن يتم تسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي (يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال بدءًا من الساعة السابعة مساءًا حتى السادسة صباحًا).

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ولفت وزير النقل إلى استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر، والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف أنواع القطارات العادية والمكيفة وعربات النوم.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الأتوماتيكية بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد لحوكمة دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة طوائف التشغيل لتحسين مستويات الاداء ورفع مستويات السلامة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بإنتاجية الورش وتدبير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والعمرة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التواصل بين كافة القيادات ومرؤوسيهم في مواقع العمل، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات للركاب قطار ٩٤٤ الزقازيق القاهره صباح اليوم.

اجتماع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة أزمة تكدس القطارات