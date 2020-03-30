شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تهنئ مواطنيها بالعيد القومي.. وتقرر إلغاء الاحتفالات للحد من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت محافظة الجيزة، وكافة قياداتها التنفيذية مواطني المحافظة بحلول ذكرى العيد القومي، والتي مقرر لها 31 مارس الجاري، بمناسبة ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة 1919، وتقدم المحافظة خالص التمنيات بأن يحفظ الله وطننا العزيز من كل سوء.

وتعلن المحافظة في بيان لها، الاثنين، عن إلغاء احتفالات العيد القومي هذا العام، وذلك تضامنًا مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتؤكد محافظة الجيزة إنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون أي تواجد من قبل المواطنين للحد من أي تجمعات.

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من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الاستمرار في بذل قصارى الجهد في تقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من العديد من مشروعات الرصف والطرق والتطوير بعدد من القطاعات وكذا الاستمرار في متابعة العمل بالمشروعات القومية دون تقصير أو اخلال لخدمة المواطنين.

وتتمنى محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية، وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية حرصًا على سلامتهم، متمنية : «كل عام وأنتم بخير».

كان محافظ الجيزة قد تلقى برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنّأ خلالها قيادة ومواطني المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة، متمنيًا للجميع دوام السداد والتوفيق.