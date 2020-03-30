شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: 29 مدرسة لصرف المعاشات و12 لتسليم «شرائح التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه تم تخصيص 29 مدرسة بعدد من الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة كمقرات جديدة لمكاتب البريد لصرف المعاشات، وذلك في إطار تنفيذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتيسيرًا على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام.

وأضاف «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه جرى تخصيص المدارس بقرار من محافظ الإسكندرية محمد الشريف، حيث تم التأكيد على توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات من قفازات وأقنعة طبية إلى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف، حيث تم اعتماد آلية جديدة لصرف معاشات شهر أبريل المقبل على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر.

وأوضح أن المديرية خصصت أيضًا 12 مدرسة على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي، اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك بناءًا على التنسيق التام مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي اختارت المدارس، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

مدارس الإسكندرية المخصصة مقار للبريد وتسليم شرائح التابلت

مدارس الإسكندرية المخصصة مقار للبريد وتسليم شرائح التابلت