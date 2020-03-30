شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تخصيص 15 مدرسة لصرف المعاشات بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعا عاجلًا مع أنور راضي، مدير عام الإدارة العامة للبريد بالقليوبية، ومحمد قاسم نائب المدير العام للبريد، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، لبحث الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وقال المحافظ خلال الاجتماع إنه تم التنسيق مع الجهات المختصة، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين أثناء صرف المعاشات بدء من أول شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات، لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية.

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وأشار المحافظ إلى مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الاهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ بإعداد أماكن انتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير على كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات، حفاظًا على صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات انتشار فيروس «كورونا».