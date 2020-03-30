شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 11 حالة جديدة من مستشفى «العزل» بإسنا: «10 مصريين وألماني الجنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى إسنا التخصصي لعزل مصابي فيروس كورونا «كوفيد – 19» لمحافظات الصعيد، الإثنين، خروج 11 حالة جديدة عقب تعافيهم تمامًا من الفيروس وشفاؤهم بعد ظهور تحاليلهم سلبية مؤخرًا، وهم من المصريين وألمانى عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخدمتهم وتوفير الدعم اللازم لهم بعد التعافي.

وقال المستشفى في بيان، الإثنين، إنه تم رسميًا خروج 11 شخصًا من المصابين بفيروس «كورونا» بعد تماثلهم للشفاء، وتحول النتائج من الإيجابية إلى السلبية، والتى تعتبر رابع دفعة سلبية تخرج من الحجر الصحي بإسنا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، والبالغ عددهم حتى الآن 63 شخصًا من جنسيات عدة، من أصل 76 كانوا محتجزين بمستشفى العزل.

وضمت قائمة المتعافين 10 مصريين بينهم دكتور بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وسائح ألمانى، وتقدمت أدارة المستشفى بالشكر للفريق الطبي الذي يبذل مجهودات كبيرة مع المرضى، والذى بلغت نسب الشفاء بين المصابين لأكثر من 78 %، وخروجهم من المستشفى، وممارسة حياتهم الطبيعية.