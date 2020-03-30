شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 63 شخصًا اخترقوا «الحظر» بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية إنه تم ضبط 63 شخصًا اخترقوا حظر التجوال بمدينة طوخ، وتم ضبطهم، ليتم عرضهم على النيابة العامة بطوخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، الإثنين، أن بعض قرى المدينة والشوارع لاحظ فيها التزام تام بقرارات الحظر لمجابهة ڤيروس «كورونا»، والحد من انتشاره.

في سياق متصل، قرر المهندس محمد خيرى، رئيس مدينة طوخ غلق كافتريتين تقدم «الشيشة» خلال حملة قام بها في قريتى السفاينه وبلتان بدائرة مركز وكدينة طوخ لمخالفتهما قرار الحظر وتقديم مشروبات و«شيشة».

تم التحفظ على «الشيش» الموجودة، وتم تشميع المقهى، كما تم ضبط مقهى آخر في قرية السفاينة تعمل ليلًا، وتقدم «الشيشة» أيضًا، وتم تشميعها فورًا، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيقات.