شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يوجه بتطبيق الإجراءات الوقائية لـ«كورونا» في مشروعات برنامج تنمية الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور محمد ندا، أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، بمقر الوزارة، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات التي اتخدها رئيس الوزراء تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وأكد شعراوي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظتي قنا وسوهاج والبنك الدولي لتمويل بعض التدخلات العاجلة والسريعة من برنامج تنمية الصعيد بالمحافظتين، للتخفيف من الآثار المترتبة على العمالة اليومية في مشروعات البرنامج من تأثير بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة والحد من انتشار «كورونا»، وكذا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى التي ينفذ فيها المشروعات خلال الفترة الحالية.

وقال وزير التنمية المحلية إن التدخلات العاجلة التي سيتم القيام بها ستدعم تحقيق المخرجات التي يستهدفها البرنامج، لافتًا إلى ضرورة دعم العمالة في المشروعات المنفذة والحد من الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في القرى التي يتم تنفيذ المشروعات بها.

وأضاف أنه سيتم وضع خطة عاجلة لمدة 3 شهور ودراسة تقديم مساعدات عينية للأسر الفقرة والعمالة الغير منتظمة وسيتم دراسة توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظتين وتوفير أدوات التطهير والتعقيم والوقاية للشوارع والأماكن والمبانى العامة في القرى والمدن، مؤكدًا أنه سيتم أيضًا البحث عن حلول مستدامة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ودعم مشروعات متناهية الصغر لهم من خلال المساهمات العينية خلال تواجدهم في منازلهم لتوفير فرص عمل لهم وإعانتهم على الحياة اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم مخاطبة المحافظين لسرعة تنفيذ تلك التدخلات بالتنسيق وإدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي.

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وأضاف شعراوي أن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية ومستمرة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية.

ووجه شعراوي، مسؤولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى مكتب تنسيق البرنامج ووحدات التنفيذ المحلية بتعميم بعض التعليمات الإرشادية على جهات التنفيذ والمقاولين والعاملين في مشروعات البرنامج.

وقال إنه جرى إصدار وثيقة إرشادات مبسطة لضمان حماية العاملين بالمشروعات والتأكيد على توفر المستلزمات المطلوبة لمنع تفشي الفيروس، فضلا عن توجيه مسئولي المتابعة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والمشاركة المجتمعية بوحدات التنفيذ ومكتب تنسيق البرنامج لتكثيف متابعتهم لمواقع المشروعات الجارية وتوصلهم مع الجهات المشرفة على التنفيذ والمقاولين لضمان التطبيق الصارم لهذه الإرشادات.

من جانبه، قدم الدكتور محمد ندا، الشكر لوزير التنمية المحلية على هذا التوجه الذي تسعى الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذه في محافظتى قنا وسوهاج، معربًا عن استعداد البنك لدعم البرنامج لوضع خطة مع وزارة التنمية المحلية والمكتب التنسيقى للبرنامج لتمويل تلك التدخلات للحد من الآثار المترتبة وحماية الأسر المتضررة خاصة في القرى والعمالة اليومية والغير منتظمة في المشروعات المنفذة بالبرنامج.

وقال مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر إن تلك الإرشادات التي يجري متابعتها تضمنت ضرورة الإلتزام بنشر الملصقات التوعوية للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته بمختلف أنحاء مواقع العمل، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين في مواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع كذلك تقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، وزيادة عدد دورات النقل.

وأضاف مدير البرنامج أن الارشادات تتضمن أيضًا توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على ارتدائها والمتابعة المستمرة والتخلص من تلك الكمامات بالطريقة السليمة وفي حاويات آمنة وإزالة أكياس الحاوية والتخلص منها يوميًا، إضافة إلى ضرورة التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات مع وضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.

وأشار مدير البرنامج إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للبرنامج تضمنت التأكيد على عدم تضرر العمال أو مستحقاتهم المالية من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الارشادت أكدت على ضرورة صرف مهمات الوقاية والأمن الصناعي للعمال على نفقة الشركات.