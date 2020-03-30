شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: أرصدة مقررات إبريل «متوفرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الاثنين، إن «أرصدة جميع المقررات التموينية لشهر إبريل المقبل موجودة وكاملة ولا يوجد لدينا عجز في الأرز والسكر والزيت المقرر صرفها للمواطنين المستحقين للدعم بداية من أول الشهر من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساءاً طبقا لتعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية».

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وأوضح «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حصة المحافظة الشهرية من السكر التموينى وسكر النقاط للتجار (البدالين) و«جمعيتي» تبلغ 3500 طن، بخلاف ما يتم توفيره عن طريق المجمعات الاستهلاكية، فيما تبلغ حصة المحافظة من الزيت التموينى 2800 طن شهرياً.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حصة المحافظة من الأرز التموينى تبلغ 900 طن شهرياً وهو ما يكفى احتياجات المواطنين على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن الإسكندرية بها 650 بدال تموينى، ونحو 200 فرع لـ«جمعيتي»، بخلاف 200 فرع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ما يعنى وجود أكثر من 1000 منفذ مخصص لصرف المقررات التموينية على مستوى المحافظة وجاهزة للصرف في المواعيد المقررة.

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