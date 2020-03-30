شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم محافظ سابق.. 7 أساتذة يتنافسون على منصب رئيس جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتنافس 7 أساتذة بجامعة الإسكندرية، بينهم المحافظ السابق عبدالعزيز قنصوة، على منصب رئيس الجامعة، خلفا للدكتور عصام الكردى، الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، بنهاية العام الجامعي الجاري، 13 يوليو 2020.

وضمت قائمة المرشحين على المنصب، كل من عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية السابق وعميد كلية الهندسة السابق ونائب رئيس جامعة الإسكندرية السابق، والدكتورة حنان سعد عبدالحليم قطارة أستاذ إدارة الفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق السابق كثاني سيدة تترشح للمنصب بعد الدكتورة هند حنفى، والدكتور إيهاب إبراهيم عبده أستاذ ورئيس قسم الفيزياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية والذى يعد وجها جديدا، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الحالى، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالي وعميد كلية العلوم السابق، والدكتور إبراهيم حسن جاد أستاذ بقسم النبات في كلية العلوم والذى يعد وجهاً جديدا أيضاً، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة.

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وقال الدكتور رشدى زهران، عضو اللجنة المختصة بالترشح لرئاسة جامعة الإسكندرية، إنه تم غلق باب الطعون على المرشحين للمنصب، الأحد، على أن يتم البت في الطعون ودراستها جيداً، اليوم الاثنين، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين فيما يتم تسلم ملفات الاساتذة المرشحون على منصب رئيس الجامعة، يوم الأربعاء 1 إبريل المقبل، لتوزيعها على أعضاء اللجنة لدراستها.

وأوضح «زهران»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستجرى مقابلات شخصية للمرشحين، يوم 9 إبريل المقبل، على أن يتم إعلان أعلى 3 مرشحين حصلوا على أعلى تقديرات تمهيداً لعرض أسمائهم على وزير التعليم العالى لاختيار واحد منهم واستصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة الإسكندرية.

ولفت إلى أن اللجنة المختصة بالترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية تضم في عضويتها إلى جانبه 3 أساتذة تم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة وفقا للقانون، هم: الدكتور حسن ندير خيرالله رئيس الجامعة الأسبق (أساسى)، والدكتورة هند حنفى رئيس الجامعة الأسبق (أساسى)، والدكتور نصر الدين دمير (احتياطى)، مشيرا إلى أن لجنة اختيار رئيس الجامعة التي يرأسها الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، تضم في عضويتها 4 أساتذة تم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور فوزى تركى رئيس كفر الشيخ الأسبق.