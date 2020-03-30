شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وقرارات جامعة الزقازيق لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت جامعة الزقازيق، حزمة من الإجراءات والقرارات للتعامل مع الأزمة الحالية، وذلك تنفيذًا لتعليمات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، باتخاذ الإجراءات الطبية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووضع الخطط المستقبلية للتعامل مع الأزمة، وتسخير جميع الإمكانيات العلمية والبشرية والمادية بالجامعة لخدمة الوطن والمواطنين، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة العلمية من الأطباء وأعضاء هيئة التدرس، وتجهيز عدد من المنشآت وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية والدور الوطني للجامعة، والمشاركة الفعالة مع أجهزة الدولة للتصدي لانتشار الفيروس إلى جانب الدور التعليمي والبحثي المتميز لها، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع محافظة الشرقية ومديرية الصحة.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بجامعة الزقازيق، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجان لإدارة الأزمة، وتدريب الأطباء من خارج تخصصات أمراض الباطنة، والمتوطنة، والصدر، للتعامل مع مثل هذه الحالات بعنايات المستشفيات في حالة تفشي الوباء، فضلاً عن تكليف الدكتور رمضان نافع، أستاذ الأمراض الصدرية مستشار رئيس الجامعة لشؤون الوقاية ومكافحة العدوى، بمراجعة كافة البروتوكولات والخطط الإجرائية، والتي من شانها المساهمة في الوقاية ومكافحة العدوي بالفيروس،وإعداد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية من خلال كافة الوسائل المتاحة للأطباء والعاملين بالمستشفيات.

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وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إعداد خطة استباقية وتجهيز عدد من المنشآت التابعة للجامعة لتحويلها إلى حجر صحي واستخدامها كمستشفى عزل في حالة الاحتياج لذلك، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مبنى المستشفى الاقتصادي بكامل إمكانياته بسعة 32 سرير، و6 أسرة عناية، ومعمل خاص، لإدارته في حالة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى إعداد خطة طبية إضافية لتخصيص مستشفى بسعة 250 سرير إقامة، و26 سرير عناية مركزة، و24غرفة عمليات مجهزة، وتجهيز قسم عناية الباطنة بأجر لتشغيلها كعناية عزل في حالة زيادة الحالات، فضلاً عن حصر جميع منشأت المدن الجامعية لإمكانية استغلالها للعمل كمستشفى عزل للحالات الإيجابية المستقرة التي لا تحتاج إلى رعاية طبية مركزة وتدخلات تنفسية وتنفس صناعي، مشيرًا إلى أنه تم إعداد وتجهيز 4 نقاط فرز وعزل بالمستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها مع عمل رسم توضيحي لمسار هذه الحالات وكيفية التعامل معها، لتقليل تحركهم بقدر الإمكان ومن ثم تقليل نشر العدوى، كما تم تجهيز غرف عزل بوحدات الرعاية المركزة وعددها 7 غرف لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها والتي تحتاج إلى رعاية مركزة، مع توفير كافة سبل حماية العاملين من العدوي بالفيروس وتدريبهم على التعامل مع هذه الحالات.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم إعداد خطة طبية احترازية لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية في حالة تفشى الوباء، وعدم القدرة على استيعاب حالات العزل بمستشفيات الوزارة، فضلاً عن التنسيق وتحديد سبل سرعة أخذ العينات وكيفية التعامل ونقل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير فرق طبية من أطباء كلية الطب والمستشفيات الجامعية مجهزة بالكامل، لفحص ومتابعة المخالطين للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم ارسال أسماء أعضاء هيئة التدريس من تخصصات الباطنة، والمتوطنة، والصدر إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للعمل بمستشفيات الإحالة بوزارة الصحة.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والمطهرات اللازمة لاستخدامه خلال الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال التنظيف والتطهير لكافة الأسطح والأرضيات باستخدام المطهرات الموصي بها من وزارة الصحة المصرية من الكلور، وهيبوكلوريت الصوديوم، والهيدروجين بيروكسيد الفعال، واستمرار تعقيم جميع المنشآت بالجامعة وخاصة المستشفيات، وذلك حرصًا على سلامة الفريق الطبى المعاون، وحماية جميع المرضى والمترددين على المستشفيات.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لتعليمات المجلس الأعلى للمستشفات الجامعية بشأن تنفيذ الخطة الوقائية من انتشار فيروس كورونا داخل المستشفيات، قام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتخفيض عدد الحالات التي تستقبلها العيادات يوميًا، وزيادة عدد الأطباء لسرعة الانتهاء من الكشف الطبي على المرضى، وتنظيم دخولهم للحد من التزاحم وتقليل فرص نقل العدوى من شخص لآخر، وعدم السماح بالزيارة لأكثر من فرد واحد فقط بالأقسام المختلفة، مع منع الزيارة كليًا عن وحدات الرعاية المركزة والأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى تخفيض عدد العمليات الجراحية غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الحالية، وعزل الأقسام التي تتعامل مع منقوصي المناعة الكلي، والأورام، مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل، مؤكدًا على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأقسام الطوارئ، والأورام، والغسيل الكلوي، والخدمات العلاجية الأخرى بالمستشفيات الجامعية.