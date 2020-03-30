شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يُكلف بمراجعة موقف مشروعات التكرير الجديدة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اللجنة العليا لمشروعات التكرير بمراجعة الموقف التنفيذى لجميع مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها حاليًا، وتأثير الوضع الراهن لفيروس «كورونا» على البرامج الزمنية للتنفيذ، فضلاً عن الإجراءات التي ستتم لمواجهة تداعيات هذا الوضع الطارئ.

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وأكد «الملا» خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» عبر الـ«فيديوكونفرانس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2019، الإثنين، أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول على المدى المتوسط لزيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول من خلال إنشاء معامل تكرير جديدة ودعم المعامل الحالية بتوسعات ووحدات إنتاجية جديدة بما يسهم في استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والقطاعات التنموية من كافة أنواع الوقود البترولى والمنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تركز بشكل رئيسى على زيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات عالية الجودة وخاصة السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين لتقليص الكميات التي يتم استيرادها تلك المنتجات الحيوية لتلبية الطلب المحلى بما يؤدى إلى تقليل أعباء الاستيراد جزئياً من على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الكيميائى جمال القرعيش رئيس شركة ميدور أن الشركة نجحت في التعامل مع التقلبات التي شهدتها أسواق البترول العالمية محققة خلال عام 2019 أعلى إيرادات لها منذ 5 سنوات بقيمة 4ر2 مليار دولار، مضيفا ً أنها نجحت في إنتاج نحو 5.1 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة خلال عام 2019 من خلال تكرير 38.7 مليون برميل خام محققة أعلى معدل إنتاج للسولار منذ بدء تشغيل المعمل بواقع 2.5 مليون طن، والذى يمثل نحو 50% من إجمالى إنتاج المعمل الحالى من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن معمل ميدور ساهم بنحو 61% من انتاجه في تلبية جانب مهم من احتياجات السوق المحلى بما يصل قيمته إلى 1.3 مليار دولار، كما تمكن من تصدير منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق العالمية بقيمة 1.1 مليار دولار .

وفيما يتعلق بمشروع التوسعات الجديدة لمعمل ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60% والبالغ استثماراته 2.3 مليار دولار، أوضح «القرعيش» أن ميدور تمكنت من وضعه حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات التمويل مع البنوك الممولة للمشروع، وأنها رفعت من حجم المكون المحلى بالمشروع خاصة بعد إسناد بعض أعمال التصنيع والتوريد لشركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول بقيمة 8.2 مليون دولار، مضيفاً أنها نجحت في مضاعفة رأسمالها من أجل مشروع التوسعات وقام المساهمون بضخ 440 مليون دولار من قيمة الزيادة طبقاً للجدول الزمنى المحدد في هذا الشأن، مشيرًا إلى سداد ميدور نحو 2 مليار جنيه ضرائب ورسوم لخزانة الدولة منذ إقرار خضوعها للضرائب .