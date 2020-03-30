شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع نقل ركاب 4 قطارات عبر «السوبرجيت» للقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ركاب 4 قطارات سكة حديد، خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد، وذلك نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد، ولوجود ركاب قاموا بالحجز المسبق خلال فترة 14 يومًا والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وجاءت القطارات، قطار رقم 1001 الذي وصل محطة مصر قادمًا من أسوان الساعة 19.05، وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40، وقطار 983 القادم من أسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءً، وقطار 81 الذي وصل الساعة 2.50 بعد منتصف الليل، حيث تم نقل الركاب عبر أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجانًا إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.