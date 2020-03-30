شكرا لقرائتكم خبر عن زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من داخل أحد القطارات المتجهة إلى مدينة الزقازيق، والمتجهة إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ويظهر خلاله زحام شديد داخل القطار رغم إجراءات الدولة الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وانطلق القطار صباح اليوم الإثنين، فى الساعة السادسة صباحا من محطة قطارات الزقازيق متجها إلى محطة قطارات القاهرة برمسيس، ويظهر فى الفيديو تكدس عشرات الركاب داخل إحدى العربات، على الرغم من التحذيرات المتكررة لوزير النقل الفريق كامل الوزير لقيادات السكة الحديد، بحل مشكلة تكدس الركاب داخل القطارات ولكن دون جدوي.

وطالب وزير النقل خلال اجتماعه أمس مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد بترك مكاتبهم والنزول إلى مواقع العمل والتشغيل لمتابعة حركة سير القطارات وانتظامها والحد من التكدس داخل القطارات.

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