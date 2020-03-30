شكرا لقرائتكم خبر عن زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو من داخل أحد القطارات المتجهة إلى مدينة الزقازيق، والمتجهة إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ويظهر خلاله زحام شديد داخل القطار رغم إجراءات الدولة الاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
وانطلق القطار صباح اليوم الإثنين، فى الساعة السادسة صباحا من محطة قطارات الزقازيق متجها إلى محطة قطارات القاهرة برمسيس، ويظهر فى الفيديو تكدس عشرات الركاب داخل إحدى العربات، على الرغم من التحذيرات المتكررة لوزير النقل الفريق كامل الوزير لقيادات السكة الحديد، بحل مشكلة تكدس الركاب داخل القطارات ولكن دون جدوي.
وطالب وزير النقل خلال اجتماعه أمس مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد بترك مكاتبهم والنزول إلى مواقع العمل والتشغيل لمتابعة حركة سير القطارات وانتظامها والحد من التكدس داخل القطارات.
كما عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعاً صباح اليوم الاثنين، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات الخدمية الهامة التي تخدم المواطن المصري.
بدأ اللقاء بتأكيد الوزير، على ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحاً وأن يتم تسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي (يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال بدءا من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا).
كما اكد وزير النقل، على استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن مشددا على ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف أنواع القطارات العادية والمكيفة وعربات النوم.
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