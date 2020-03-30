شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مستمرون فى جهودنا لخدمة الشأن المائى وتدابير احترازية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التى تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد وزير الرى فى بيان صحفى على ضرورة تنفيذ توجيهات الدولة باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر فى سبيل مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا بتجنب التجمعات غير لازمة والسلوكيات التى من شأنها إصابة العاملين أو تعريضهم للخطر.

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وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومى وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبنى الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دورى.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة، و خروج 132 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث تخضع جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.