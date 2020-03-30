النقل: تابعنا نقل ركاب 4 قطارات قادمة من أسوان والأقصر للقاهرة بعد الحظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول ركاب 4 قطارات سكة حديد وصلت خلال توقيت الحظر مساء أمس الأحد نتيجة أعمال التهديات وتحديث نظم الإشارات لخطوط السكة الحديد و لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق خلال فترة 14 يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

وقالت وزارة النقل وفق بيان صحفى، إن القطارات هىًقطار رقم 1001 الذى وصل محطة مصر قادما من اسوان الساعة 19.05 وقطار رقم 987 القادم من الأقصر إلى محطة مصر الساعة 20.40 وقطار 983 القادم من اسوان إلى محطة مصر الساعة 23.30 مساءا وقطار 81 الذى وصل الساعة 2.50 بعد منتصف الليل حيث تم نقل الركاب عبر اتوبيسات السوبرجيت الفاخرة مجاناً إلى عدد من الميادين العامة بالقاهرة والجيزة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت أن حركة القطارات على كافة الخطوط مستمر تشغيلها حتى السابعة مساءً فقط مع استمرار تطبيق التعديلات التى تم إدخالها على جداول التشغيل لتطبيق قرار حظر التجوال، وأنه لا يوجد تعديلات فى جداول التشغيل المؤقتة. وكانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الأربعاء الماضى مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر. وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء. كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة 2.30 ظهرًا ينتهى بالمنيا، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال. وشملت الجداول الجديدة الاكتفاء بتشغيل 34 قطارًا ذهاب وعودة بخط القاهرة - الإسكندرية والعكس على مدار اليوم وهى قطارى 1205 و1209 إكسبريس القاهرة - مرسى مطروح على أن يعود 1209 فى اليوم التالى، وقطارات 903 و922، و905 و916، و901 و914، و909 و918، و9017 و904 على أن يعود 904، و2001 و906، و915 و902 و923 و900 مكيف القاهرة - الإسكندرية والعكس. Advertisements كما تضمنت قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس التى سيقتصر تشغيلها القطارات أرقام 7 و24، 11 و18، 15 و158، 21 و14 على أن يعود قطار 14 فى اليوم التالى، 133 و132، وكذلك قطارات تعمل بين القاهرة وطنطا والعكس وهى قطارات أرقام مكيف 919 و936 على أن يعود 936 فى اليوم التالى، ومكيف 925 و1904 على أن يعود 1904 فى اليوم التالى، وإكسبريس 27 و4 على أن يعود 4 فى اليوم التالى. كما ضمت الجداول الجديدة قصر قطارات خط الصعيد على تشغيل 24 قطار فقط ذهاب وعودة، وهى القطارات أرقام مكيف 2006 و2007 القاهرة - أسوان والعكس على أن يعود 2007 الساعة 6.15 صباحًا فى اليوم التالى، مكيف 978 و979 القاهرة - الأقصر والعكس على أن يعود 979 فى اليوم التالى، وأكسبريس 1200 و1201 القاهرة - أسوان والعكس على أن 1201 فى اليوم التالى، ومكيف 980 و981 القاهرة - أسوان والعكس على أن يعود 981 فى اليوم التالى، وإكسبريس 80 و81 القاهرة - وأسوان والعكس على أن يعود 81 فى اليوم التالى. وشملت قطارات الصعيد مكيف 982 و983 القاهرة - أسوان على أن يعود 983 فى اليوم التالى، واكسبريس 160 و159 القاهرة - الأقصر والعكس على أن يعود 159 فى اليوم التالى، ومكيف 986 و987 القاهرة - الأقصر والعكس على أن يعود 987 فى اليوم التالى. وتضمنت الجداول الجديدة بخط القاهرة - دمياط والعكس تشغيل 12 قطار فقط وهى القطارات أرقام 949 و948 القاهرة - المنصورة والعكس على أن يعود 948 فى اليوم التالى، و584 و585 - و586 و587 المنصورة - الإسكندرية والعكس، و1915 و1914 القاهرة - المنصورة والعكس على أن يعود 1914 فى اليوم التالى، و941 و966 القاهرة دمياط، و341 و334 القاهرة - المنصورة والعكس على أن يعود 334 فى اليوم التالى. وشملت جداول التشغيل الجديدة إلغاء تشغيل عدد كبير بالخطوط الفرعية والضواحي وهى كالتالى 16 قطار بخط المناشى (القاهرة - ايتاى البارود والعكس) مع تعديل ميعاد 668 ليقوم الساعة 6 صباحًا بدلًا من 5.35 صباحًا، و17 قطار ذهاب وعودة بخط القاهرة - منوف - طنطا والعكس مع اختصار قطار 555 ليقوم أخره محطة منوف، و6 قطارات ذهاب وعودة بخط طنطا والزقازيق والعكس، و8 قطارات ذهاب وعودة بخط طنطا - قلين - شربين والعكس و11 قطار بخط طنطا - قلين - دمنهور والعكس، و21 بخط الشرق (القاهرة - المنصورة)، و15 قطار بخط طنطا - المنصورة - دمياط والعكس.

نقل ركاب 4 قطارات قادمة من اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (1)



نقل ركاب 4 قطارات قادمة من اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (2)



نقل ركاب 4 قطارات قادمة من اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (3)



نقل ركاب 4 قطارات قادمة من اسوان والاقصر للقاهرة بعد الحظر (4)



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