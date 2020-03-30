شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة قناة السويس يتابع منظومة التعليم عن بعد ويوجه بحل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع مع اعضاء لجنة متابعة التعليم عن بعد، وذلك تماشيا مع خطة الجامعة لمتابعة تنفيذ منظومة التعليم عن بعد برعاية ومتابعة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور محمد شقيدف في بيان صادر عن جامعة قناة السويس منذ قليل، أن اختصاصات هذة اللجنة تقوم على تقسيم الكليات على اعضاء اللجنة ويقوم كل عضو بمتابعة مجموعة من الكليات التى لها علاقة بالتخصص .

وتابع نائب رئيس جامعة قناة السويس ، أن كل عضو يقوم بالدخول على الروابط المحتوى الإلكترونى المقدم للطلاب، وتقييمه ومعرفة طبيعة هذا المحتوى والتواصل مع الطلاب عن طريق الاتحادات الطلابية لكل كلية لمعرفة المشكلات التى تواجه الطلاب ومحاولة وضع حلول لها مع وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس المعنيين.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل تقرير يومي يتضمن إحصائيات عن عدد المقررات التي تم رفعها وطبيعة المحتوي وعدد الطلاب و كذلك عدد الزيارات الفعلية للطلاب بهدا المحتوى والنسبة المئوية للطلاب المستفيدين والاجراءات التي تم اتخاذها لحل هذة المشكلات، مشددا على ضرورة تقديم تقرير اسبوعي من لجنة المتابعة لما تم خلال الاسبوع المنقضى.

كانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه تماشيا مع خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، واستباق ما يتوقع منها فى الفترة القادمة، تسعى الجامعة من خلال ما تمتلكه من إمكانيات وبنية أساسية جيدة للمشاركة فى خطة الدولة لمواجهة هذا الأثر فى الفترة القادمة، خاصة الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليات الزراعة والطب البيطرى والسياحة والفنادق والتى من شأنها المساهمة الإيجابية فى تحقيق الأمن الغذائى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

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جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى والدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتورة شيرين حافظ الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق.

يأتى الاجتماع بهدف مناقشة الإجراءات التى يمكن للجامعة اتخاذها والأدوات التى يمكن توفيرها ودراسة المعوقات التى تواجه العمل بها ومقترحات تذليلها بما يكفل زيادة وتحسين هذه المنتجات ومن ثم تعظيم مشاركة الجامعة فى تحقيق الامن الغذائى على المستوى الوطنى فى الفترة القادمة.