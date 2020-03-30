شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحذر من الانسياق وراء الشائعات لتضليل الطلاب حول العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت جامعة القاهرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المزيفة التى تنشرها الحسابات والصفحات الوهمية ومجموعات الفيسبوك والواتساب، ويتم تداولها على نطاق واسع بهدف تضليل الطلاب ونشر الأكاذيب عن قرارات تخص العملية التعليمية.

وطالبت جامعة القاهرة، فى بيان لها منذ قليل ، طلابها بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة من خلال الموقع الإليكترونى والصفحة الرسمية والموثقة للجامعة، والصفحات الرسمية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات.

وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، مؤكدة أن كل من ينشر معلومات خاطئة عن الامتحانات أو العام الدراسي ونسب تصريحات مغلوطة إلى الجامعة أو أحد مسئوليها سوف يحال للشئون القانونية.

وتبدي جامعة القاهرة استياءها من المستوى الهابط للشائعات والأخبار المزيفة، كما تبدى استياءها من تداول هذه الشائعات وانتشارها وقابلية تصديقها، حيث تكشف الأخبار المزيفة عن مستوى متدني من التفكير، ومستوى متدني من القابلية للتصديق لأى شئء يقال.

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، كان قد أصدر قرارًا تنفيذيًا منذ فترة للتحذير وتحويل كل من يثير الشائعات إلى التحقيق؛ وتم تحويل عدد من المخالفين الى التحقيق، وتم اتخاذ إجراءات صارمة معهم، كما تم إبلاغ السلطات النيابية المختصة وغيرها، وتم تعقب الصفحات التي روجت للشائعات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها ومروجي الشائعات عليها.

وعلى جانب آخر ، كان نفى المجلس الأعلى للجامعات ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ونقل طلاب فرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) للفرقة الأعلى، مع ترحيل مواد الترم الثانى للعام الدراسى المقبل، مؤكدًا على قراراته الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020 فى هذا الشأن.

وناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفادياً للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، علما بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.