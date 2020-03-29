شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تأجيل كل قروض الأفراد بفوائدها لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه تم إزاحة جميع الأعباء المالية على الشركات والأفراد فى القطر المصرى لمدة 6 أشهر.

وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن قرار تأجيل تحصيل القروض لمدة 6 أشهر يشمل هيئات حكومية ومؤسسات صغيرة أو كبيرة أو متوسطة أو أفراد.

وأوضح طارق عامر أن تريليون و800 مليار جنيه قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة تم تأجيلها، لافتا إلى أن هذا يمنح الشركات سيولة لمواصلة عملها.

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وتابع عامر أنه تم تخفيض الفوائد على المقترضين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 3% موضحا أن هذا يقلل تكلفة الاقتراض.

وأشار إلى أن كل قروض الأفراد البالغة 400 مليار جنيه تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان، وكذلك كل قروض القطاع العام البالغة 600 مليار جنيه تم تأجيلها كما تم تأجيل قروض القطاع الخاصة للمدة ذاتها والبالغة 800 مليار جنيه.