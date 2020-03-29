شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى: دشنا مبادرات تمويل بـ100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه تم عمل مبادرات تمويل بـ 100 مليار جنيه بأسعار فائدة مميزة لقطاع الصناعة لتشجيع الصناعة المحلية وكذلك لقطاع الزراعة بفائدة 8%.

وأكد عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم إطلاق مبادرة تمويل للمشروعات الصغيرة بـ 200 مليار جنيه بفائدة 5 %، وبعد سعر الفائدة أصبح المخصص للمشروعات الصغيرة 360 مليار جنيه.

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مشيرا إلى أنه تم ضخ 50 مليار لتمويل الوحدات العقارية لمتوسطى الدخل لشراء الشقق حيث كانت القروض لمدة 20 عاما بفائدة 8 %، كما تم ضخ 16 مليار جنيه للجمعيات الأهلية.