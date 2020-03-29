نشرة الحوادث المسائية.. قاصر تحاول الانتحار ومصرع عنصريين إجراميين بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

أزمة عاطفية وراء قفز "قاصر" من كوبري البدرشين

ملابسات جديدة كشفتها تحريات المباحث وأوراق التحقيقات في شروع فتاة "قاصر" للانتحار من أعلى كوبري البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أمس السبت.

مصرع عنصرين إجراميين في الفيوم

لقي شخصين مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الفيوم، وعُثر بجوارهما على بندقيتين آليتين.

تشاجر مع والدته.. إحالة عامل قتل شقيقه بعين شمس للجنايات

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه في عين شمس.

2 يونيو.. الحكم على مدير عام بالضرائب و6 آخرين بتهمة الرشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حجز محاكمة مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة، للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات و2 محاسبين قانونيين، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية، لجلسة 2 يونيو؛ للحكم.

القبض على 4 أشخاص روجوا شائعات عن عاملين بمستشفى العزل بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أربعة أشخاص بالقاهرة؛ لاتهامهم بترويج الشائعات عن خروج عاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس" كورونا" إلى أحد المطاعم المحيطة.

تداعيات مواجهة كورونا.. ضبط 2377 قضية تموينية في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.