محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي.
كان المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، تلقى عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "مودة" بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت فيها حظر التحرك بشوارع مدينتي، الذي اعتبروه مخالفة وتحريضًا وعدم احترامٍ لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التحرك، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بضبطها وعرضها على النيابة، التي تولت التحقيق وأمرت بقرارها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر في اتهامها بخرق حظر التحرك.. إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.