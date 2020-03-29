في اتهامها بخرق حظر التحرك.. إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مودة الأدهم بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها بخرق حظر التحرك في مدينتي.

كان المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، تلقى عدة بلاغات من سكان مدينتي والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد "مودة" بعد انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخترقت فيها حظر التحرك بشوارع مدينتي، الذي اعتبروه مخالفة وتحريضًا وعدم احترامٍ لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التحرك، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بضبطها وعرضها على النيابة، التي تولت التحقيق وأمرت بقرارها المتقدم.