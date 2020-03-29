من إضراب السجون لصفحة مزورة.. كيف فندت الداخلية "شائعات زمن كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

منذ اتخاذ الدولة قرارات متصاعدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بدءا من تعليق الدراسة إلى حظر التحرك جزئيا، دأب عدد من الأشخاص ومنظمات مشبوهة وعناصر إخوانية على الترويج لشائعات تتعلق بوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الوزارة عبر استخدام التقنيات الحديثة من تتبع المتهمين والقبض على أكثر من 10 أشخاص روحوا شائعات تتعلق بالوزارة وبجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

في التقرير التالي، يرصد "الخليج 365" أبرز الشائعات التي فندتها وزارة الداخلية ضمن خطة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا..

شائعة إضراب بالسجون

نفى مصدر أمنى، صحة إدعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة بوجود إضرابات بالسجون المصرية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي وجماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات المشبوهة بوجود ادعاءات بشأن وجود اضراب داخل السجون ، وبالفحص تبين عدم صحة الادعاء.

شائعة إصابة محتجزي قسم العاشر بكورونا

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة ما بثته إحدى القنوات الإخوانية بشأن إصابة محتجزين بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بفيروس "كورونا".

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شائعة تحرير محضر لطبيب خالف حظر التجوال

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حقيقة توقيف طبيب وتحرير محضر له؛ لاتهامه بمخالفة قرار حظر التجوال.

شائعة تنفيذ الداخلية لحظر التجوال قبل قرار مجلس الوزراء

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تداولته الصفحة المنسوبة للوزارة، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ماذا عن الشائعات بشأن فيروس كورونا في مصر؟

واجهت وزارة الداخلية بكل حسم مروجي الشائعات عن فيروس كورونا في مصر، بأن ألقت على أكثر من 10 متهمين بترويج الشائعات والأخبار الكاذبة عن كورونا.

إليكم عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة:

- إذاعة أخبار كاذبة وشائعات بالخارج عن مصر: الحبس حتى 5 سنوات وغرامة 500 جنيه

-بث الرعب بالأخبار الكاذبة: الحبس وغرامة 200 جنيه

- نشر أخبار منسوبة زورا للغير: الحبس سنة وغرامة حتى 20 ألف جنيه