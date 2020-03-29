تشاجر مع والدته.. إحالة عامل قتل شقيقه بعين شمس للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شقيقه في عين شمس. كان قسم شرطة عين شمس، تلقى إخطارا من المستشفى بوصول "مصطفى. م " جثة هامدة إثر طعنة بسكين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. تبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه تشاجر مع والدته فتدخل شقيقه الأكبر ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أحضر على أثرها المتهم سكينا وطعن به المجني عليه، فأودى بحياته.

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