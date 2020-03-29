شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة إلهام محمود مديرًا لمستشفى العزل في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور سامح العشماوي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قرارا يحمل رقم 39 لسنة 2020 بتعيين الدكتورة إلهام محمد محمود، كبير أخصائيين واستشاري مكافحة العدوى، بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للعمل مديرا لمستشفى إسنا التخصصي، والمخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وتواجدت الدكتورة إلهام مع الفريق الطبي بالمستشفى منذ ظهور الإصابة بفيروس كورونا لعدد من النزلاء والعاملين على متن إحدى المراكب النيلية بين الأقصر وأسوان، وقامت بتدريب عدد من الأطباء داخل المستشفى للقيام بالحجر الصحي الذي تم بنجاح .

ومن ناحية أخرى تقدم العاملون بمستشفى إسنا التخصصي بالتهنئة إلى الدكتورة الهام محمد محمود استشارية مكافحة العدوي بالأمانة العامة للمراكز الطيبة المتخصصة، لتوليها منصب مدير مستشفى إسنا التخصصي، متمنين لها وللفريق الطبي التوفيق والنجاح.