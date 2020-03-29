شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «شهادة أنفلونزا الطيور».. أصحاب محال دواجن بالدقهلية: «قرار المحافظ يخرب بيوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب بين أصحاب محلات بيع الطيور الحية وأصحاب المزارع وعدد كبير من الأهالي بعد صدور قرار من محافظ الدقهلية بحظر بيع وتداول الطيور الحية بحجة عدم وجود شهادة بخلوها من أنفلونزا الطيور.

كان محافظ الدقهلية، قد أصدر الكتاب الدوري، رقم 2 لسنة 2020 في إطار تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص ببيع وتداول الطيور الحية.

وتضمن الكتاب التنبيه على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات بتشكيل لجان مشتركة برعاية رؤساء الوحدات المحلية وعضوية كلا من (مديرية الأمن، الطب البيطري، الزراعة، البيئة) تكون مهمتها المرور على المزارع لسحب عينات ما قبل البيع والتأكد من خلو المزرعة من مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي بالمزرعة، مع تفعيل دور الكمائن ومنع مرور السيارات المحملة بالطيور والدواجن بكافة أنواعها إلا بعد التأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، والتي تثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة ممثل الطب البيطري بالكمين.

وشدد المحافظ على المرور على أصحاب محلات بيع وتداول الطيور الحية والتأكيد على وجود تصريح يثبت خلوها مرض أنفلونزا الطيور، والتأكيد على تعاقد أصحاب المحلات مع شركات النظافة للتخلص الآمن من مخلفات الطيور بعد الذبح والتنبيه على أصحاب محلات بيع وتداول الطيور الحية بالتحول التدريجي للنشاط إلى محلات بيع الدواجن المبردة والمجمدة المذبوحة بالمجازر مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية، مع تيسير إجراءات تغيير نشاط محلات بيع وتداول الطيور الحية إلى بيع وتداول الطيور المبردة والمجمدة.

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وقال أحمد السيد، صاحب محل دواجن: «ليس من المنطقي عدم بيع الطيور الحية، لأن المواطن اتعود يشوف الفراخ أو الطيور أمامه حية، يطمئن لسلامتها قبل ذبحها، لكن بيع الطيور المجمدة أو المبردة غير مقبول عند المواطنين، وما يطلبه المحافظ خراب بيوت علينا كلنا».

وأضاف: «هو المحافظ حل مشاكل المحافظة كلها لما هيبحث عن محلات الدواجن، المفروض يوفر لنا منتج بديل بأسعار مخفضة قبل أن يقرر حظر البيع أو التداول».

وأضافت ماجدة رزق، ربة منزل: «الأسعار كل يوم بتزيد، والمحافظ عايزها تزيد أكتر بالقرار ده، لأن نقص المعروض من الطيور سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير»، مضيفة «البلد في أزمة ولازم نسهل على الناس مش نكدرهم أكتر، وسيادة المحافظ لو نزل للأسواق هيعرف أن الناس بتعاني فعلا من ارتفاع الأسعار».

وقال أحمد رمزي، من كبار مسوقي الدواجن والكتاكيت في الدقهلية: «من الصعب تنفيذ ذلك القانون في الوقت الحالي سواء في الدقهلية أو غيرها من المحافظات، نظرًا لعدم وجود آليات تنفيذ للقانون، موضحًا أن الفترة الحالية حرجة للغاية خاصة أننا في استقبال شهر رمضان الكريم، ولابد من توفير بروتين للمستهلكين، وبتنفيذ القانون سيؤثر حاليًا على الإنتاج، مما يرفع من سعر المنتج وتكون عبء على المستهلك».

وناشد «رمزي» محافظ الدقهلية أن يتم التمهل في تنفيذ القانون وإيجاد آليات التنفيذ أولا من توفير المجازر اللازمة حتى لا يتسبب في أضرار للمربين خاصة مع عدم وجود صندوق للتعويضات.

من جانبه، قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن «توجهات المحافظ صدرت إلى المراكز بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية رقم 941 لسنة 2009 والخاص بتنظيم عملية بيع وتداول الطيور الحية وعرضها للبيع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار الإجراءات الوقائية والاحتكارية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار الأوبئة».