شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث آلية التوسع في منافذ صرف المعاشات بالمدارس ومراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد كمال، وكيل وزارة التضامن، وصلاح عبدالرحمن، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، وعصام عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتأمينات، لبحث آلية إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات منعاً للتكدس في المنافذ المخصصة للصرف وللحد من التجمعات، تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أصحاب المعاشات والعاملين بمنافذ البريد.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس، ومراكز الشباب، وتوفير الأجواء المناسبة حتي يؤدي العاملون عملهم على أكمل وجه، على أن يكون العمل من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم التنبيه على وكلاء وزارات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، والتضامن، ومدير فرع الهلال الأحمر، التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير بمكاتب البريد والمدارس، ومراكز الشباب، التي سيتم تحديدها لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات، لمنع إنتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على منافذ تقديم الخدمة، وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة، وتوفير أماكن انتظار وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف بالمكاتب ومنافذ الصرف.

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وخلال الاجتماع، أكد صلاح عبدالرحمن، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات، ومنافذ الصرف ومكاتب البريد، والبالغ عددها حوالي 328 مكتب بالشرقية، و11 ماكينة صرف آلي ATM، لتقديم الخدمة لمليون مستفيد من أرباب المعاشات، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على وضع آليه لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

وقال «عبدالرحمن» إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام الأربعاء والخميس والسبت، الموافق الأول والثاني والرابع من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافق الخامس والسادس والسابع من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافق الثامن والتاسع من شهر أبريل، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وكلف المحافظ، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، التنسيق مع وكيلي وزراتي التربية والتعليم والشباب والرياضية، لتحديد عدد من المدارس، ومراكز الشباب، طبقًا للتوزيع الجغرافي التي تصلح كمنافذ لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات، لمنع التكدسات وللحد من التزاحم، وللتيسير على المواطنين خاصة كبار السن منهم.

وأشار المحافظ إلى أنه طبقا لتصريحات رئيس البنك المركزي، فيجوز لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من أي بنك، وبدون مصاريف إضافية، كنوع من التيسير والتسهيل على المواطنين فوق سن الستين، للحصول على خدماتهم دون معاناه.

من جانبه، أوضح محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الشرقية تُعد ثالث محافظة على مستوى الجمهورية في الحصول على المعاشات، لتوفير حياة كريمة للأسر، حيث لدينا 109 ألف أسرة ما بين أرملة، ومطلقة ومرأة معيلة وتكافل وكرامة.

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، بإعداد كافة البيانات في شكلها النهائي، لتكون جاهزة خلال 24 ساعة، ليتم إعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، توفيرا لوقت وجهد المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على معاشهم.