شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يستنثنى فئات من حدود الإيداع النقدي المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات، للبنوك المحلية باستثناء مجموعة من الفئات والمعاملات المالية، من حدود الإيداع النقدي المؤقتة، والتي تقدر بنحو 50 ألف جنيه يوميًا، كالتالي:

1- لا يتم تطبيق هذه التعليمات على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها.

2- الإيداعات الحكومية (كهرباء – غاز –مياه - بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي

3- يتم قبول ايداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) وبدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف.

4- تقبل الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.

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5- في حالة تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه، يتم صرف فقط 10 آلاف جنيه نقدًا، والباقي إما أن يفتح به حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولة، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام.

6- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.

7- يسمح للعملاء بسداد أي التزامات عليه (اعتمادات – خطابات ضمان- إلخ).

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن، اليوم الأحد، أنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي المصري في بيان أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك أصبح عشرة آلاف جنيه (637 دولارا) للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خمسة آلاف جنيه.

ويُستثنى من ذلك سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.