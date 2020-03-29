شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 4741 قرار إزالة إدارية و501 محضر إشغال بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق، في شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة، وتم خلال الحملات تنفيذ 4741 قرار إزالة إدارية و501 محضر إشغال، وتحرير 268 محضر بيئة و95 محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و672 غلق إداري خلال أسبوع بالقاهرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي خلال فترة ما قبل الحظر في شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

وتفقد محافظ القاهرة لحظة خلق محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وبدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلي لاستكمال المحور الموازي القادم من روكسي لمحور الخليفة المأمون وشارع لطفي السيد.