شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب دعوتها للرياضة أم مطعمها الخاص.. لماذا تصدرت ميرنا الهلباوي تويتر؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل اسم الكاتبة ميرنا الهلباوي الأسم الأكثر بحثاً عبر موقع التدوين تويتر، وذلك بعد حملة من الهجوم التي تعرضت لها عقب تدوينة طالبت من خلالها بنزول المواطنين للشوارع لممارسة الرياضة والمشي بسبب حالة الطقس الجيدة.

في التفاصيل، كانت الهلباوي قالت عبر حسابها على موقع التدوين، تويتر: «هل ينفع ننزل نتمشى أو نجري أو نتمرن في الهواء الطلق وسط أزمة الكورونا؟ الأطباء بيقولوا أه ينفع طالما فيه مسافة بينك وبين اللي معاك أو اللي جنبك ومعاك كحول أو چيل معقم».

الكثير من التعليقات انتقدت دعوة الهلباوي في ظل الدعوة للبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ومع تزايد أعداد المصابين في الشارع المصري.

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على جانب آخر، وقع مشادة بين الهلباوي وبين اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على الهواء مباشرة، في برنامج التاسعة، على شاشة التليفزيون المصري مع وائل الإبراشي بسبب أحد المطاعم التي تمتلكها في الإسكندرية وإتهامها بعدم العمل بقرار الحكومة بالغلق التام.

فقالت الهلباوي، في تصريحاتها إنها ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإغلاق التام عدا خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، ومن جانبه رد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قائلا: «أن فيديو انتشر عبر منصات السيوشيال ميديا يشير لتجمع المواطنين أمام أحد الكافيهات بالإسكندرية».

مضيفاً: «حددنا المكان وكان قسم الشرطة قد وصل إلى هناك قبلنا وقمنا بضبط العمال لأن المنشأة كانت تعمل بالفعل في التوقيت الذي حظرت فيه الدولة العمل واكتشفنا هذا المكان كافيه وليس مطعم».

واستطرد: «عند تواجد الضابط هناك وجدوا أن المكان يرسل الطلبات إلى المواطنين الجالسين على الكورنيش كما أننا قمنا بغلق الشواطىء وعددهم 61 شاطئا».