شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 12 مكرر (ج)، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 140 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وجاء نص القرار، بأن تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها «ميدالية اليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة»، وتكون من طبقة واحدة (فضية) طبقًا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.
وجاء في مادته الثانية، أن تمنح ميدالية اليوبيل الفضي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للفئات الآتية:
1. الضباط بجميع فئاتهم وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالهيئة الموجودين بالخدمة.
2. رؤساء الهيئة ومديري الإدارات التابعة لها السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم.
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