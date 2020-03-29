شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنظم رحلة لإعادة المصريين العالقين بأمريكا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لـ«المصري اليوم»، أن الشركة ستنظم رحلة لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما ناقشت وزيرة الهجرة مع وزير الطيران المدني، إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج، إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس، وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.
كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أكدت أنّ الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عودتهم، خاصة أنّ الجامعات هناك تم إغلاقها بعد انتشار فيروس كورونا.
وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت في وقت سابق تسيير رحلات إلى لندن وباريس والكويت، لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا.
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