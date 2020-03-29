شكرا لقرائتكم خبر عن «مصل الدرن قد يقي المصريين شر كورونا».. الدكتور محمد أبو الغار يوضح دراسة علمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أبوالغار، رائد عمليات أطفال الأنابيب في مصر، إن هناك أبحاث تم نشرها في مجلات طبية عالمية تفيد بأن تطعيم الدرن يفيد في وقاية الأجسام من فيروس كورونا.

وأضاف «أبوالغار» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه «إن صح ذلك سيكون المصريين أفضل حالا من باقي الدول كوننا جميعًا أخذنا مصل الدرن في حملة الدولة التي تنتهجها من قديم الزمان».

وأوضح «أبوالغار» أن مجلة المناعة الدولیة، وھي مجلة علمیة محترمة محكّمة، نشرت مقالاً عن التأثیر غیر المباشر للتطعیم ضد الدرن.