شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات مترو الأنفاق يرتدون الكمامات في استقبال «الوزير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قيادات مترو الأنفاق، وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بالكمامات بعد تهديداته بإقالة اي مسؤول يتعامل مع جمهور الركاب دون اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

وتفقد الوزير محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد الوزير مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمأن على زمن التقاطر، وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركزي لمتابعة حركة كافة القطارات.

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ووجه الوزير باستمرار الدفع بعد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية، مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءً ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة أنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساءً.

وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارًا بدلا من 34 قطارًا بزيادة 7 قطارات، وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارًا بدلا من 22 قطارًا بزياده 5 قطارات، وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على 4 دقائق.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالنشر على عدد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للخط الأول، والتنسيق مع الشركة الموردة لعدد 6 قطارات مكيفة للخط الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل أول قطار في إبريل 2021 بدلا من ديسمبر 2021 مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد 32 قطار الخط الثالث ليصل أول قطار في يونيو 2020 بدلا من ديسمبر 2020.

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة الشهداء بمترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة الشهداء بمترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة الشهداء بمترو الأنفاق

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة الشهداء بمترو الأنفاق