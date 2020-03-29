مكتبة الإسكندرية تتيح 200 ألف كتاب على الانترنت.. وتحذر من السطو الالكترونى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن إتاحة ونشر 200 ألف كتاب إلكترونيا على موقع «دار» بشبكة الإنترنت، لإتاحة المعرفة على نطاق واسع للباحثين والمهتمين بالثقافة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن إتاحة المعرفة الكترونيا تشكل أحد التوجهات الرئيسية للمكتبة خاصة في ظل الاتجاه نحو العالم الرقمي.

ولفت إلى أن المكتبة اكتشفت أن هناك من ينتحل صفتها، ويقدم ثلاثة عشرة ألف كتاب حصل عليها بطريق السطو الالكتروني، وهو أمر تحذر منه المكتبة.

وأضاف الفقي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حفاظا على حقوق المكتبة، وذلك بعد ورود شكاوى من الناشرين بينهم المهندس إبراهيم المعلم رئيس دار الشروق.

ودعا مدير مكتبة الإسكندرية المواطنين للاستفادة من الوقت الذي يمضونه في البيت بسبب فيروس كورونا والاطلاع على كنوز وإبداعات المكتبة سواء عبر المواقع الالكترونية المتخصصة، أو الكتب التي قامت المكتبة بتحميلها على شبكة الانترنت بشكل قانوني.

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