شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عربات الطعام بكورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة عربات الطعام والمشروبات والباعة الجائلين بطريق الكورنيش، حفاظا على سلامة المواطنين. ازالة عربات الطعام بكورنيش الاسكندرية

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، في تصريح لها، اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع عربات الطعام والمشروبات بطريق كورنيش الإسكندرية، وأضافت رئيس حي شرق أن الحملة شملت رفع الباعة الجائلين بأسواق زنانيري وباكوس وأبيس وشوارع مصطفى كامل ومحطة السوق وطريق الكورنيش. ازالة عربات الطعام بكورنيش الاسكندرية

وأشارت رئيس حى شرق إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، في تصريح لها، اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع عربات الطعام والمشروبات بطريق كورنيش الإسكندرية، وأضافت رئيس حي شرق أن الحملة شملت رفع الباعة الجائلين بأسواق زنانيري وباكوس وأبيس وشوارع مصطفى كامل ومحطة السوق وطريق الكورنيش.وأشارت رئيس حى شرق إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

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