شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن تواجدها في «العتبة والموسكي ومنطقة الأسواق» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القوات المسلحة استمرار خطة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

ونشر المتحدث العسكري بيانًا، اليوم الأحد، بشأن عمليات تطهير وتعقيم ميادين العتبة والموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد.

وجاء نص البيان كالتالي: «تماشيًا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من ميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومي وميدان وجراج الأوبرا وشارعي عبدالعزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، فضلاً عن تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية.

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جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط وواجهات المبانى من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتى تشهد في الحالة الطبيعية تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال القيام بأعمال التطهير الوقائي لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائى لميدان العتبة وحى الموسكى

القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم الوقائى لميدان العتبة وحى الموسكى