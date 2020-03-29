شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام سنترالات المحافظات بسبب شريحة «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سنترالات عدة محافظات زحاما شديدا من قبل المواطنين، بسبب تسلم شريحة التابلت، لأداء امتحان الصف الأول الثانوى التجريبى، والمقرر له 5 إبريل المقبل، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافرها بالسنترالات، وتزامن التزاحم مع توافد عدد من المواطنين لدفع فواتير التليفون الأرضى.

وأمام سنترال غرب دمنهور بالبحيرة، تكدس عدد من الأهالى، بعد أن حرصت الإدارة على إعطاء الموجودين أرقاما للانتظار خارج السنترال، ويدخل من يأتى دوره، ليتحول الزحام من أمام السنترال إلى داخله.

وناشد المهندس أحمد الرفاعى، رئيس مجلس أمناء إدارة بندر دمنهور التعليمية، الدكتور طارق شوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة توزيع الشرائح في المدارس، وأن يقوم مندوب من المدرسة باستلام الشرائح وتسليمها للطلاب، منعًا للتكدس، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال أحمد على إنه حضر لشراء شريحة خط التابلت لابنته، مطالبًا بإيجاد حل للزحام، عن طريق التنظيم من قبل موظف يشرف على اصطفاف المواطنين في طابور مع الالتزام بالتباعد، أو زيادة عدد الموظفين داخل السنترال.

وفي القليوبية، شهد سنترال طوخ، زحاما وتكدسا للمواطنين، للحصول على شريحة التابلت دون مراعاة لإجراءات الحماية من انتشار العدوى، وطالب عدد من المواطنين وأولياء الأمور المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بضرورة التدخل لتنظيم المواطنين والحد من الزحام الشديد، وفتح منافذ أخرى منعا للزحام، ومد فترة عمل السنترال لمواجهة الأعداد الكبيرة المتوافدة على السنترال.

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وشهد عدد من سنترالات مراكز محافظة الشرقية زحاما وتكدسا لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، للحصول على شريحة جهاز التابلت، وأوضح اللواء سامى علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه تم وضع عدد من الكراسى أمام مقار السنترالات، لتنظم الطلاب وأولياء الأمور، على أن تكون هناك مسافة آمنة بينهم، للحد من التزاحم، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأفاد أحد الأهالى بأن ولى الأمر يخشى انقطاع النت عن جهاز التابلت أثناء الامتحان، لذلك حرص على الحصول على شريحة النت لضمان استمراريته وعدم انقطاعه أثناء الامتحان، مقترحا توزيع الكشوف على المدارس الثانوية بكل مركز، على أن يتم تسليم الطلاب الشريحة من خلال المدرسة منعا للتجمعات، بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات، لمنع التجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى المنيا، قال أحمد صبرى، مدير المكتب الفنى بفرع هيئة البريد بالمنيا، إنه تمت الموافقة على فتح 70 منفذا جديدا داخل مراكز الشباب والمدارس من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب، لتخفيف التزاحم على المكاتب ومنع الاختلاط، خلال صرف المعاشات أول كل شهر، في ظل انتشار الفيروس، كما يؤدى 170 مكتب بريد عمله اليومى من صرف معاشات وتقديم خدمات.

وفي شمال سيناء، شهد سنترال العريش الرئيسي بوسط مدينة العريش زحامًا شديدًا من المواطنين للحصول على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت وشريحة الإنترنت لطلبة الثانوية العامة، بالرغم من إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمنع التجمعات.

واشتكى محمد سمير، طالب، من الزحام الشديد خارج وداخل الصالة الرئيسية للسنترال، مطالبًا بتوفير أماكن مهيئة لجلوس المواطنين.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، باتباع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوفير أماكن لجلوس المواطنين وتنظيم عملية الحصول على الخدمات.