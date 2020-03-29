شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مرسى علم»: نواصل العمل للانتهاء من ربط المدينة بالشبكة الكهربائية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسي علم، ان وزارة الكهرباء تواصل العمل في إنشاء محطة محولات متنقلة مرتبطة بالشبكة الموحدة قدرها 60 ميجا وات، وذلك لمواجهة التوسعات العمرانية والاستثمارات السياحية بالمدينة من خلال ربطها بخط «جهد 22 ك ف» لربط محطة كهرباء مرسى علم بالشبكة الموحدة، والتي تم ننفيذ نحو ٩٠ % من أعمالها، وأن هذا الخط ضمن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية على جميع أنحاء الجمهورية وفى إطارالاهتمام الذي يوليه القطاع لقيادة عجلة التنمية نظراً لأن الطاقة الكهربائية هي وقود التنمية وأساس التقدم والاستقرار.

ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال الخط خلال شهر إبريل المقبل، وذلك لتوصيل التيار الكهربائي للعشرات من القرى السياحية الواقعة بين مدينتي القصير ومرسى علم حتى برنيس بجابن توفير التيار الكهربائي للعشرات من الفنادق والقرى السياحية ووخدمة التنمية العمرانية والسكنية ومطار برنيس الجديد والقضاء على انقطاع التيار والتخلص من المحطات الغازية وتوفير التيار طوال اليوم.

يذكر أن الخط الجديد بطول 300 كم بداية من مدينة القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية «جهد 220 كَ. ف» وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه لتصبح مدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير ومرسى علم مربوطة بالشبكة الموحدة.