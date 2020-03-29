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صيادون مصريون عالقون بالكويت يناشدون السلطات المصرية بالتدخل لعودتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من الصيادين المصريين العالقين بدولة الكويت، وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالكويت بسرعة التدخل من أجل عودتهم إلى مصر.

 

وقال محمد السعودى الحسنين-أحد الصيادين العالقين بالكويت- فى اتصال هاتقى بـ"الخليج 365" أنهم يعانوا من أوضاع معيشية صعبة. موضحا أنه وقرابة 150 صياد يعيشون منذ بداية أزمة فيروس في مراكب الصيد بالبحر دون سكن أو مأوى لهم. فضلا عن توقف حركة الصيد نظرا لتطبيق السلطات الكويتية قرار الحظر على حركة الصيد بالبلاد.

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وأوضح "الحسنين" أنهم يعانون من حملات مسئولي البلدية بدولة الكويت، حيث يتم القبض على عدد من الصيادين وحجزهم بأقسام الشرطة، وأيضا يتم إبعاد اللذين انتهت إقاماتهم.

 

وناشد "الحسنين" وزملائه الصيادون ، السلطات المصرية بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم نظرا لما يعانوه من ظروف صعبة تستوجب التدخل الفوري

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