شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين العاملين بالسعودية يمنع عادل حنفى من الإدلاء بتصريحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكترو سعيد يحيى، رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج فرع السعودية، خطابا إلى عادل حنفى، المتحدث باسم الاتحاد، يبلغه فيه بقرار منعه من التحدث أو إعطاء أية معلومات أو تصريحات باسم الاتحاد.

وأوضح "يحيى" في الخطاب الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن عادل حنفى، دأب خلال الفترة الماضية على الإدلاء بتصريحات دون الرجوع إلى الاتحاد. كما أن تلك التصريحات تسيئ إلى الاتحاد ومؤسسات الدولة المصرية.

وإلى نص البيان:

بالاشارة إلى ما تم نشره في مجلة "مكة الثقافية" بتاريخ 29 فبراير 2020 بعنوان (عرفت الشركة بتخسر ليه.. اتحاد المصريين بالخارج يهاجم مصر للطيران لتجاهلها مؤتمرات تنشيط السياحة).

وحيث إن هذا التصريح تم نشره باسم المتحدث الرسمي للاتحاد العام للمصريين بالخارج دون الرجوع إلينا بصفتى رئيس الاتحاد. وحيث إن هذا التصريح قد أساء إساءة بالغة إلى الشركة الوطنية المرتبط اسمها باسم مصر وإلى القائمين على إدارتها دون مبرر مشروع.

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وقد سبق وأن صرحت باسم الاتحاد العام للمصريين بالخارج ووجهت رسالة إلى وزير العمل بأن القنصلية العامة في جدة قد أغلقت المكتب العمالى رغم وجود مشاكل عمالية كثيرة لأبناء الجالية المصرية بالسعودية وفى أمس الحاجة إلى المكتب العمالى. وقد أساءت هذه التصريحات إلى القنصلية العامة المصرية دون وجه حق، كما أساءات إلى الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع لاسعودية .

وحيث قد نبهنا عليكم قبل ذلك بعدم إعطاء أية تصريحات باسم الاتحاد العام للمصريين بالخارج دون الرجوع إلينا وأخذ الموافقة على ذلك.

مما تقدم يؤسفنى أنه من تاريخ اليوم 1 مارس 2020 يمنع عليكم التحدث أو إعطاء أية معلومات أو تصريحات باسم الاتحاد.