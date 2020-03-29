شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الخضر بسعر الجملة للمنازل مجانا..مبادرة شباب الصف لمحاربة جشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في الوقت الذى استغل البعض الظروف التي تمر بها مصر ورفع أسعار عدة سلع، تظهر المبادرات الأهلية لتنقذ الموقف، ففي مدينة الصف بالجيزة دشن مجموعة شباب مبادرة لمحاربة جشع التجار فى رفع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم وتوصيلها للمنازل لكبار السن لكى لا يعرضوا صحتهم للخطر.

وقال علاء الفاتح ، أحد مؤسسى المبادرة ، أنه وأصدقاؤه وفروا مبلغا لشراء الخضر من أسواق الجملة بالعبور وصول وغيرها وتم شراء كميات كبيرة من الخضروات بكافة أنواعها وتعبئتها وتغليفها وتوصيلها الى منازل أهالينا بالصف بسعر الجملة والتوصيل مجانا بدون أى مقابل تسهيلا على أهالينا وحفاظا على صحتهم حتى لا ينزلوا من المنزل .

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وأكد أحمد زايد ، أحد المشاركين فى المبادرة ، أن المبادرة لاقت قبولا كبيرا وتشجيعا من قبل أهالينا بمركز الصف وسنقوم بتعميمها بعد ذلك ، موضحا أنهم يقومون ببيع السلع بأسعار الجملة بدون أى مكسب لأن هذا هو هدف المبادرة ودورنا نحن كشباب فى هذه الأزمة لنساعد الدولة والاجهزة الرقابية فى محاربة جشع واستغلال التجار فى رفع الاسعار .

وقال أحمد على شافعى ، أحد المشاركين فى المبادرة : نقوم ببيع الخضروات بهذه الأسعار ، الطماطم بـ 4 جنيه رغم أن التجار يبيعونها بـ 10 جنيه ، والخيار بـ 5 جنيه رغم أن التجار يبيعونها بـ 10 جنيه ، الجزر بـ 5 جنيه ولدى التجار بـ 9 جنيه ، البصل بـ 3.5 جنيه ولدى التجار يباع بـ 10 جنيه ، الكوسه بـ 3 جنيه ولدى التجار تباع بـ 8 جنيه ، الليمون بـ 8 جنيه ولدى التجار يباع بـ 20 جنيه ، البطاطس بـ 3 جنيه ولدى التجار تباع بـ 10 جنيه .

كانت اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.