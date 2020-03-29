بقيمة 268 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بشن عدة حملات؛ لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 268 ألف و545 جنيه.
وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 16قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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