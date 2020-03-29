خلال 24 ساعة.. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 80 قضية صيد مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية الثروة السمكية، عن ضبط 80 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، ضبطت الحملات 36 قضية عبارة عن (إلقاء مخلفات) بنطاق المنطقة المركزية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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