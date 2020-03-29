عدم قبول طعن أستاذ جامعي أضاف للطلاب موضوعات غير موجودة بالمنهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية بإحدى الجامعات، لإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم لخروجه عن التقاليد الجامعية الأصلية، وإضافته لمقرر الطلاب موضوعات ثقافية غير موجودة بالمنهج.

وذكر الأستاذ الجامعي في طعنه، أن الجامعة أصدرت قرار بعقابه عام ٢٠١٨، بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى العمل الوظيفي، على سند أنه أضاف لمقرر الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية موضوعات ثقافية غير موجودة بتوصيف المقرر، كما قام بنقل محتوى الفصول الخامس والسادس والثامن من مراجع أخرى دون أن يلتزم عند النقل بقواعد الاقتباس العلمي.

كما نسبت له الجامعة، تقديمه شكوى لرئيس الجامعة تضمنت ألفاظ وعبارت غير لائقة مثل اتهام عميد الكلية ومجلس الكلية بالتزوير والتدليس والمماطلة، مما دعى الجامعة إصدار قرار مجازاته بعقوبة اللوم.

وأكدت المحكمة، أن الأستاذ الجامعي لجأ للقضاء دون أن يقدم ما يفيد اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصه على الرغم من مطالبة المحكمة له بذلك، ومن ثم يكون أغفل إجراء شكلي جوهري أوجب المُشرع اتخاذه قبل إقامة الطعن، مما يستوجب عدم قبول الطعن شكلًا.