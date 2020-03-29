بعد 11 واقعة.. ضبط عصابة سرقة العيادات والمعامل الطبية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة العيادات والمعامل الطبية بالقاهرة والجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت قيام شخصين (مسجل شقي خطر- مقيم بدائرة قسم الدقي، وآخر "عاطل"– له معلومات جنائية - مُقيم بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة العيادات والمعامل الطبية بنطاق دوائر أقسام مديريتي أمن "القاهرة، الجيزة".

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما "فرد خرطوش- 3 طلقات من ذات العيار- أدوات عبارة عن أجنة، مفتاح، مفك".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 11 حادث بذات الأسلوب، وأرشادا عن "مخزن السرقات" في تلك الوقائع عبارة وهي عن (5 شاشات - 2 جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر – 2 شاشة كمبيوتر- ماكينة طباعة - 4 هواتف محمولة - ماكينة فيزا - جهاز ضغط- مبلغ مالي)، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.