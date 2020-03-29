"رايحة عند بنت خالتي".. أزمة عاطفية وراء قفز "قاصر" من كوبري البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها تحريات المباحث وأوراق التحقيقات في شروع فتاة "قاصر" للانتحار من أعلى كوبري البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أمس السبت.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط فتاة من الكوبري في وقت متأخر من الليل، وإصابتها بكسور متفرقة.

وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، بسرعة انتقال ضباط المباحث إلى محل الواقعة، الوقوف على ملابساتها كاملة وسماع أقوال الشهود.

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تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيب محمد جمال والنقيب أحمد فايز، أن الفتاة تدعى "و.ر." 16 سنة، ممقيمة قرية ميت رهينة، تعاني من أزمة نفسية بسبب خلافات متكررة بينها وبين خطيبها.

جهود البحث والتحري تحت إشراف مفتش فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن الفتاة أخبرت أسرتها "رايحة عند بنت خالتي" بخلاف الحقيقة؛ ليتسنى لها الخروج من المنزل.

وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتلقي العلاج. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.