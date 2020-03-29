"مصر للطيران" تسير رحلتين لإعادة المصريين العالقين بالكويت ولندن حتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين بالكويت، كما تسير الثلاثاء المقبل رحلة لإعادة العالقين المصريين من لندن، وذلك ضمن خطة الشركة لتشغيل رحلات جوية لإعادة المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية ، وذلك بعد قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالشركة، إن رحلة لندن تنطلق عصر الثلاثاء المقبل من العاصمة البريطانية لندن وعلى متنها عدد من المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى مصر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الطيران المدني والهجرة لإجلاء المصريين من عدة دول بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل أمس السبت، رحلتين استثنائيتين لشركة مصر للطيران قادمتين من عمان والكويت علي متنهما 135 راكبًا للرحلة الأولي و340 راكبًا للرحلة الثانية.

كما تنظم الشركة خلال أيام رحلة لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية ، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ، والراغبين في العودة إلى وطنهم، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية حتي 15 أبريل المقبل كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.