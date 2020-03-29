بعد ميكنة خدمات السياحة.. ننشر دليل التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أرسلت غرفة شركات السياحة، منشورًا للشركات تضمن عرضًا لخطوات التعامل على الموقع الإلكتروني للغرفة لكافة الإدارات والأقسام من الدخول على موقع الغرفة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة وتحديث بيانات استرجاع كلمة المرور وسداد الاشتراكات السنوية إلكترونيًا في الحساب المخصص بالبنك وتحميل الإيصال على موقع الغرفة.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن ميكنة كافة خدمات غرفة شركات السياحة، وحرصًا على تفاعل الشركات مع النظام الجديد لتوفير الجهد والمال والوقت.

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وتضمن المنشور سهولة الاطلاع على جميع المراسلات من المحمول بنظامي Android (الأندرويد) وIPHONE (أي فون) والاستفادة من التنبيهات والاشعارات في حالة الكتب الدورية والمراسلات الإلكترونية على موقع الغرفة ومنظومة "المراسلات" والتي تتيح للشركات إرسال جميع مراسلاتها لموظف أو أكثر من موظفي للغرفة من خلال الموقع الرسمي للغرفة WWW.ETAA-EGYPT.ORG

كما شمل تنسيق الدورات التدريبية والإنضمام لها أون لاين بكافة الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها الغرفه وحرصًا على التواصل مع الشركات والاستماع إلى آراء الشركات فيما يخص تطوير موقع الغرفة للوصول إلى أفضل وسائل تقديم الخدمات للشركات السياحية.

وتضمن المنشور كذلك كيفية تقديم مقترحات التطوير وكل ما يخص شئون الأعضاء والاشتراك في منظومة التأمين الطبي والخدمات المقدمة من الغرفة وأرقام الحسابات المخصصة لكل خدمة والشئون القانونية ومنظومة الشكاوى سواء الداخلية بين أعضاء الغرفة أو بينها وبين الشركات الأخرى الخارجية بمصر والخارج.