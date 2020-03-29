تأجيل حركة المحليات بسبب كورونا.. والوزارة: الظروف تتطلب استقرار العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أربكت أزمة فيروس كورونا المستجد مختلف خطط الحكومة بوزاراتها المتعددة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، والتي كانت تستعد منذ الأول من فبراير الماضي للإعلان عن حركة تنقلات جديدة في صفوف المحليات بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه لم يتم تحديد موعد إعلان موعد حركة تغييرات المحليات وذلك بسبب الظروف الراهنة التي تتعرض لها الدولة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قاسم، لمصراوي، أنه تم تأجيل الإعلان عن حركة التنقلات في صفوف القيادات المحلية بشكل مؤقت إلى أجل غير مسمى ولحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه ليس هناك أي نية لإلغاء حركة المحليات الحالية، وأن تأجيلها مؤقتًا نتيجة لأن الفترة الحالية تتطلب استقرار نظام العمل في المحليات لتفادي وقوع تقصير أو أخطاء.

وتشمل الحركة تعيين 65 قيادة جديدة من المتقدمين لمسابقة قيادات المحليات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وكان تقدم نحو 1183 شخصًا لتولي 65 وظيفة قيادية تم تصفيتهم من خلال 5 مراحل مختلفة إلى 150 ثم اختيار 65 منهم اجتازوا جميع الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية والسمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين.

وقال مصدر بالوزارة، إنه من المتوقع أن تشمل الحركة تغييرات على مختلف المستويات المحلية فيما يتعلق بمناصب سكرتير العموم وسكرتير العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن.

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وأشار المصدر، لمصراوي، إلى أنه بجانب تعيين 65 قيادة محلية جديدة في مختلف المناصب التنفيذية بالمحافظات ضمن الحركة الجديدة، ستشمل الحركة أيضًا نقل عدد من القيادات المحلية الحالية من أماكنهم إلى محافظات أخرى.

وأكد المصدر، أن هذه التغييرات تسعى إلى بناء وتأهيل صف ثاني من القيادات المحلية والاعتماد على العناصر الشابة والكفاءات العالية لتحسين الآداء على مستوى العمل المحلي.

وأوضح المصدر، أن أهم عوامل تقييم القيادات المحلية الحالية والمقبلة تتمثل في عدة مجالات ومنها مستوى النظافة ومستوى إنجاز الخطط الاستثمارية لكل حي أو مدينة أو منطقة ومدى التقدم المُحقق فيما يتعلق باسترداد حق الدولة ضمن موجات استرداد الأراضي، والتعامل مع المخالفات ومنعها.

حركات سابقة

كان وزير التنمية المحلية اعتمد في أغسطس 2019 حركة تنقلات لقيادات المحليات على مستوى الجمهورية، حيث كانت الحركة الثانية منذ توليه مهامه.

وشملت الحركة، نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، وتعيين 9 سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين.

كما تضمنت الحركة نقل 53 رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات أخرى، فضلًا عن نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية غير قيادية.

وأصدر الوزير حركة تنقلات أولى في سبتمبر 2018 شملت 111 قيادة منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن.

وتضمنت حركة تنقلات 12 سكرتيرًا عامًا للمحافظات و10 سكرتيري عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حي.